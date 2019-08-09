Серьезная авария в Климово: пострадали двое ребят на мопеде
13 августа в пгт Климово случилась серьезная авария с Audi-80 и мопедом, в итоге ранены водитель и пассажир двухколесного транспорта.
Инцидент произошел в девять вечера на 17-м километре трассы «Брянск - Новозыбков-Климово».
Как говорят сотрудники ГИБДД, 28-летний автомобилист на иномарке, не имея прав, ехал в Новозыбков. Внезапно решил совершить обгон и врезался в мопед с 16-летним водителем и пассажиром такого же возраста.
Оба мальчика в больнице.
У мотоциклиста множество переломов, самое серьезное – пострадал череп. Пассажир получил раны на голове, правой ноге.
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