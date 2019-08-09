В Брянске даме разбило голову на Авиационной

Авария с маршруткой Peugeot Boxer случилась 13 августа в областном центре на Авиационной, пострадала 36-летняя дама.

У гражданки покалечена голова.

Само ДТП произошло около двух дня. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, 43-летний шофер городского транспорта направлялся на улицу Горбатова. Во время столкновения с препятствием на дороге в салоне упала пассажирка.

Напомним, 2 июля в Советском районе Брянска произошел инцидент в городской маршрутке – в салоне пострадала 38-летняя пассажирка.