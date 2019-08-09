В Бежице мусоровоз и два легковых авто не поделили дорогу

Авария с мусоровозом и двумя легковушками произошла в Бежицком районе Брянска 14 августа, об этом сообщают в одной из соцсетей.

Инцидент случился около дома №7 на Ульянова. Как объяснили свидетели, грузовая мусоровозка не смогла разъехаться с двумя легковыми машинами.

От удара транспорт получил повреждения.

Официальных данных из ГИБДД не было.