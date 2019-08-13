На Орловской в Брянске на «проклятом» месте случилась беда

14 августа в областном центре на улице Орловской случилось ЧП на дороге, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Речь идет об аварии с участием двух иномарок, которая произошла поздно вечером. Очевидцы утверждают, что, к счастью, пострадавших не было.

В Госавтоинспекции выясняются причины.

Один из брянцев заметил, что это «проклятое» место, ранее здесь находился перекресток равнозначных дорог.

«Бились через день. Поставили «Уступи дорогу» - знак 40, казалось бы…».