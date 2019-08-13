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В микрорайоне Сосновый Бор 45-летней даме порезали ногу

Опубликовано Сегодня, 10:04

14 августа в Брянском районе случилась авария с «Ладой», едва не погибла 45-летняя женщина.

У пострадавшей порезано правое бедро. Врачи, назначив ей лечение, отпустили домой.

Само ДТП случилось в 17:05 около деревни Стеклянная Радица. Сотрудники ГИБДД говорят, 29-летний автомобилист на «Ладе» сбил 45-летнюю даму, пересекавшую дорогу.

Напомним, 57-летняя женщина получила множество травм во время ДТП с «Ладой» 6 августа на улице Комсомольской в Дятькове.

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