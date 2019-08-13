В микрорайоне Сосновый Бор 45-летней даме порезали ногу

35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.

10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.

Правоохранители Вяземского района задержали неработающего 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже из церкви.

Смоленская полиция завела уголовные дела на 41-летнего местного жителя, который ранее привлекался к ответственности за криминал; мужчину подозревают в избиении и грабеже.

15 августа в областном центре на улице Гагарина случился пожар в девятиэтажке, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 57-летняя женщина получила множество травм во время ДТП с «Ладой» 6 августа на улице Комсомольской в Дятькове.

Само ДТП случилось в 17:05 около деревни Стеклянная Радица. Сотрудники ГИБДД говорят, 29-летний автомобилист на «Ладе» сбил 45-летнюю даму, пересекавшую дорогу.

14 августа в Брянском районе случилась авария с «Ладой», едва не погибла 45-летняя женщина.

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