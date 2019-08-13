Брянец, жестоко убивший гражданского супруга матери, предстанет перед судом
Бежицкий райсуд рассмотрит уголовное дело 28-летнего местного жителя, который обвиняется сразу в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека и неоднократном нарушении административного надзора.
Согласно версии следователей, с ноября 2017-го года по декабрь 2018-го мужчина много раз нарушал ограничения, которые ему установил суд.
Самое главное, что 5 марта 2019 года он совершил жестокое преступление: более 80 раз избил ногами, руками и осколком раковины по разным частям тела сожителя матери. От полученных травм потерпевший скончался.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
Во второй половине августа и начале сентября изменится маршрут двух пригородных поездов, курсирующих между Брянском и Орлом. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.