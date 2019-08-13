Брянец, жестоко убивший гражданского супруга матери, предстанет перед судом

Бежицкий райсуд рассмотрит уголовное дело 28-летнего местного жителя, который обвиняется сразу в двух преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека и неоднократном нарушении административного надзора.

Согласно версии следователей, с ноября 2017-го года по декабрь 2018-го мужчина много раз нарушал ограничения, которые ему установил суд.

Самое главное, что 5 марта 2019 года он совершил жестокое преступление: более 80 раз избил ногами, руками и осколком раковины по разным частям тела сожителя матери. От полученных травм потерпевший скончался.