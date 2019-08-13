Машины всмятку: на Речной в Брянске произошла сокрушительная автокатастрофа

15 августа для двух автомобилистов, которые ехали на иномарках по улице Речной, завершилось печально – они попали серьезное ДТП, об этом сообщили в одной из соцсетей.

От удара одну машину сильно смяло. На опубликованном фото видно, что она съехала практически в кювет.

Повреждений у второго автомобиля не менше.

На дороге из-за аварии образовалась большая пробка.

В МЧС подтвердили информацию о произошедшем: «В результате ДТП есть пострадавшие». На место выезжали огнеборцы пяти частей, также прибыла скорая и правоохранители.