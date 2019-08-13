Черный дым окутал поселок Супонево
Жители Супонева 15 августа переполошились из-за огромных клубов дыма, заполонивших поселок, такая информация появилась в одной из соцсетей.
По словам очевидца Алексея Трубакова, дело в пожаре, который произошел около Объездной дороги за бетонным забором местного предприятия. Мужчина объяснил: пламя и чад были настолько необъятными, что в округе нечем стало дышать.
«Так вот откуда ветер дует!! Я уже измучилась, откуда запах гари, весь свой двор обошла, подумала на торфяники», - прокомментировала подписчица паблика Катерина.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
На железнодорожном переезде 400 км, рядом со станцией Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги, 19 и 20 августа с 9:00 до 16:00 пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.