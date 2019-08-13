Черный дым окутал поселок Супонево

Жители Супонева 15 августа переполошились из-за огромных клубов дыма, заполонивших поселок, такая информация появилась в одной из соцсетей.

По словам очевидца Алексея Трубакова, дело в пожаре, который произошел около Объездной дороги за бетонным забором местного предприятия. Мужчина объяснил: пламя и чад были настолько необъятными, что в округе нечем стало дышать.

«Так вот откуда ветер дует!! Я уже измучилась, откуда запах гари, весь свой двор обошла, подумала на торфяники», - прокомментировала подписчица паблика Катерина.