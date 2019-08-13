Видео пожара на 22-го Съезда КПСС в Брянске всполошило соцсети

В Бежице 15 августа случился пожар на улице 22-го Съезда КПСС, об этом сообщили в одной из соцсетей.

По словам очевидцев, пламя стремительными темпами охватило дом.

Через 10 минут от строения практически ничего не осталось. Пострадавших и погибших не было.

В управлении МЧС сведения о возгорании подтвердили, но добавили, что дом не уничтожен, горела лишь крыша. На место выезжали спасатели на четырех автоцистернах 12, 13-й и 33-й частей. Огонь погасили за 21 минуту.