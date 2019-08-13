Видео пожара на 22-го Съезда КПСС в Брянске всполошило соцсети
В Бежице 15 августа случился пожар на улице 22-го Съезда КПСС, об этом сообщили в одной из соцсетей.
По словам очевидцев, пламя стремительными темпами охватило дом.
Через 10 минут от строения практически ничего не осталось. Пострадавших и погибших не было.
В управлении МЧС сведения о возгорании подтвердили, но добавили, что дом не уничтожен, горела лишь крыша. На место выезжали спасатели на четырех автоцистернах 12, 13-й и 33-й частей. Огонь погасили за 21 минуту.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
На железнодорожном переезде 400 км, рядом со станцией Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги, 19 и 20 августа с 9:00 до 16:00 пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.