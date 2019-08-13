Брянец с потерей паспорта «попал» на 64 тыс рублей
Брянские правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в афере в сфере кредитования.
По части 1 статьи 159.1 УК РФ ему грозит либо 120 тыс рублей штрафа, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные до года, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. Часть причиненного ущерба мужчина уже возместил.
К полицейским обратился 37-летний житель Дятькова, он сообщил, что у него пропал паспорт. Как оказалось, мужчина отнесся к ситуации довольно спокойно. Подал документ об аннулировании лишь через месяц. Ошибку осознал при получении уведомления из банка о просроченной выплате по кредиту на 64 тыс рублей.
Сыщики провели расследование и вскоре задержали 33-летнего гражданина, который не имел ранее проблем с законом. Признался: нашел паспорт на остановке, хотел было отыскать хозяина, но решил поправить свое материальное положение, поэтому в магазине техники оформил кредит на дорогой смартфон. Гаджет сбыл в тот же день за половину стоимости.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
На железнодорожном переезде 400 км, рядом со станцией Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги, 19 и 20 августа с 9:00 до 16:00 пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.