Брянец с потерей паспорта «попал» на 64 тыс рублей

Брянские правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в афере в сфере кредитования.

По части 1 статьи 159.1 УК РФ ему грозит либо 120 тыс рублей штрафа, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные до года, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. Часть причиненного ущерба мужчина уже возместил.

К полицейским обратился 37-летний житель Дятькова, он сообщил, что у него пропал паспорт. Как оказалось, мужчина отнесся к ситуации довольно спокойно. Подал документ об аннулировании лишь через месяц. Ошибку осознал при получении уведомления из банка о просроченной выплате по кредиту на 64 тыс рублей.

Сыщики провели расследование и вскоре задержали 33-летнего гражданина, который не имел ранее проблем с законом. Признался: нашел паспорт на остановке, хотел было отыскать хозяина, но решил поправить свое материальное положение, поэтому в магазине техники оформил кредит на дорогой смартфон. Гаджет сбыл в тот же день за половину стоимости.