Около поселка Добрунь в страшное ДТП угодили большегруз и два легковых авто

15 августа недалеко от поселков Добрунь и Супонево случилась авария с микроавтобусом, «буханкой» и грузовиком-тягачом.

Инцидент произошел в 16:20. Больше всех досталось «УАЗу» - у него пострадала левая сторона. Не меньше повреждений у микроавтобуса – смяло всю заднюю часть. Тягач оказался в кювете.

На место ДТП выезжали сотрудники МЧС двух частей, ГИБДД и медики «скорой»

«В результате ДТП есть пострадавшие», - объяснили в пресс-службе регионального управления.

По словам очевидцев в одной из соцсетей, жертв нет, есть пятеро потерпевших.