В Трубчевске обворовали ювелирку на 2 млн рублей
Трубчевский райсуд рассмотрит уголовное дело ранее судимого 47-летнего местного жителя, который обвиняется в краже с незаконным проникновением в особо крупном размере.
Инцидент произошел 22 ноября 2018 года. Мужчина распилил отверстие на крыше ювелирного магазина ножовкой. Пробрался внутрь и похитил золотых и серебряных изделий – браслеты, часы с изумрудами и алмазами, цепочки, серьги – на 2 млн рублей.
Обвиняемый находится под стражей. Часть похищенных украшений на 230 тыс рублей сотрудники полиции обнаружили по месту жительства фигуранта. Остальное он успел реализовать.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
На железнодорожном переезде 400 км, рядом со станцией Синезёрки Брянского региона Московской железной дороги, 19 и 20 августа с 9:00 до 16:00 пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения поездов.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению клиентам компании дополнительных услуг за 7 месяцев 2019 года. За отчетный период в филиал поступило более 3,2 тысячи заявок на оказание дополнительных сервисов.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.