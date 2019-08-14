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В Трубчевске обворовали ювелирку на 2 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 09:04

Трубчевский райсуд рассмотрит уголовное дело ранее судимого 47-летнего местного жителя, который обвиняется в краже с незаконным проникновением в особо крупном размере.

Инцидент произошел 22 ноября 2018 года. Мужчина распилил отверстие на крыше ювелирного магазина ножовкой. Пробрался внутрь и похитил золотых и серебряных изделий – браслеты, часы с изумрудами и алмазами, цепочки, серьги – на 2 млн рублей.

Обвиняемый находится под стражей. Часть похищенных украшений на 230 тыс рублей сотрудники полиции обнаружили по месту жительства фигуранта. Остальное он успел реализовать.

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