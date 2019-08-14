10-летний брянский велосипедист покалечился из-за парня на Daewoo

Авария с иномаркой Daewoo Gentra 15 августа произошла в областном центре на Московском проспекте, пострадал 10-летний велосипедист.

Инцидент случился в 17:25. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 27-летний парень на иномарке Daewoo Gentra выезжал с прилегающей территории с правым поворотом в направлении улицы Шолохова и не уступил дорогу 10-летнему велосипедисту, которые двигался по встречной полосе.

Медики, проверившие пострадавшего ребенка, диагностировали у него ушиб левого лучезапястного сустава. Сейчас он на домашнем лечении.

Напомним, 48-летний велосипедист разбился в Клинцах.