Наказан брасовский начальник отдела МВД, избивший подростка

Правоохранители Вяземского района задержали неработающего 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже из церкви.

Смоленская полиция завела уголовные дела на 41-летнего местного жителя, который ранее привлекался к ответственности за криминал; мужчину подозревают в избиении и грабеже.

15 августа в областном центре на улице Гагарина случился пожар в девятиэтажке, к счастью, обошлось без пострадавших.

54-летнему смолянину может грозить до двух лет тюрьмы за незаконное выращивание сомнительных растений.

Вечером 14 августа с сохранением ночью 15 августа, на территории Смоленской области прошли грозы с усилением ветра, порывами до 12-17 м/с, местами сильный дождь, что спровоцировало перебои электроснабжения потребителей в некоторых районах области.

В Витебской области 14-16 августа прошла совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго». Российскую сторону представляли специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», белорусскую - сотрудники «Витебскэнергo» и «Мoгилевэнерго».

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Сам инцидент случился вечером 13 августа 2019 года. Нетрезвый заместитель начальника отдела полиции в кафе поселка Локоть во время конфликта избил 17-летнего посетителя заведения. Мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

36-летний уже бывший полицейский отдела МВД «Брасовский» Навлинского района проведет ближайшие два месяца под стражей, его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждения подростку.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.

Расписание нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится с 24 августа С 24 августа у пяти пригородных поездов, курсирующих в Брянской области на Дятьковском и Орловском направлениях, будет незначительно скорректирован график движения по маршруту.

Сотрудники Брянскэнерго приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» в Клинцовском районе Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

