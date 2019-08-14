На Станке Димитрова в Брянске мотоциклисту переломало плечо

15 августа на проспекте Станке Димитрова в областном центре случилась авария с мотоциклом и «Ладой», в итоге ранен водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в 15:50. Работники Госавтоинспекции говорят, 31-летний парень на Honda ехал со Спартаковской в сторону улицы Пересвета и, не справившись с управлением, опрокинулся со своим транспортом. После этого врезался в «Ладу» с 34-летним водителем.

В итоге 31-летний мотоциклист получил перелом правого предплечья, а также ушибы лица. Сейчас он в больнице.

Напомним, в ДТП с иномаркой Daewoo Gentra пострадал 10-летний велосипедист.