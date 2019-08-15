Под Почепом могла погибнуть 65-летняя велосипедистка

16 августа в Почепе на улице Стародубской случилась авария с иномаркой BMW Х3 и велосипедом, в итоге пострадала 65-летняя водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в начале одиннадцатого утра. Работники ГИБДД говорят, 55-летний автомобилист на BMW Х3 ехал со стороны Кирова на Стародубскую и врезался в 65-летнюю велосипедистку, поворачивавшую налево.

В итоге женщине переломало ключицы, кроме этого, у нее множество ушибов, ссадин и сотрясение головного мозга; сейчас она в больнице.