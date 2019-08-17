На бульваре Щорса в Брянске покалечился подросток

15 августа в областном центре на улице Гагарина случился пожар в девятиэтажке, к счастью, обошлось без пострадавших.

54-летнему смолянину может грозить до двух лет тюрьмы за незаконное выращивание сомнительных растений.

Вечером 14 августа с сохранением ночью 15 августа, на территории Смоленской области прошли грозы с усилением ветра, порывами до 12-17 м/с, местами сильный дождь, что спровоцировало перебои электроснабжения потребителей в некоторых районах области.

В Витебской области 14-16 августа прошла совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго». Российскую сторону представляли специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», белорусскую - сотрудники «Витебскэнергo» и «Мoгилевэнерго».

17 августа в областном центре на улице Нахимова произошло ДТП с иномарками Renaut и Ford, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

В областном центре появилось опасное место, оно находится на пешеходном мосту через «Чертов ров», об этом сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

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Инцидент случился в 11:30 около дома №2. Как сообщили работники Госавтоинспекции, неизвестный водитель на машине сбил подростка.

17 августа в областном центре на бульваре Щорса произошло ДТП с неустановленным авто, в итоге пострадал несовершеннолетний.

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