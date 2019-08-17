В Климово 19-летней девушке вывихнуло ногу в ДТП с Audi

Авария с автомобилем AUDI 80 17 августа произошла в Климово на улице Брянской, пострадали водитель и пассажирка.

У 25-летнего автомобилиста перелом правой руки и ушибы грудной клетки. Сейчас он на домашнем лечении. Его 19-летняя пассажирка вывихнула бедро правой ноги, ее отвезли в больницу.

Само ДТП случилось в десять вечера. Сотрудники ГИБДД утверждают, парень на AUDI 80 двигался со стороны Полевой на Лесную. Не справившись с управлением, он съехал на правую обочину и врезался в дерево.