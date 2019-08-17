В Сельцо 44-летний автомобилист разбил голову
18 августа в Сельцо на улице Маховой случилось ДТП с иномаркой Kia Cerato, пострадал 44-летний мужчина.
Потерпевший был водителем автомобиля. Врачи диагностировали у него ушиб лобной части головы. Сейчас он на амбулаторном лечении.
Сама авария произошла в 17:30. Работники Госавтоинспекции говоря, 44-летний водитель Kia Cerato двигался по Брянской со стороны Парковой в направлении поселка Коммунар. Не справившись с управлением, он врезался в электроопору.
Новости регионов
Смоленскэнерго приняло участие в совместной противоаварийной тренировке энергетиков России и Республики Беларусь
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.
С 22 по 24 августа на станции Клинцы для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 174 км. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» в Клинцовском районе Брянской области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.