В Сельцо 44-летний автомобилист разбил голову

18 августа в Сельцо на улице Маховой случилось ДТП с иномаркой Kia Cerato, пострадал 44-летний мужчина.

Потерпевший был водителем автомобиля. Врачи диагностировали у него ушиб лобной части головы. Сейчас он на амбулаторном лечении.

Сама авария произошла в 17:30. Работники Госавтоинспекции говоря, 44-летний водитель Kia Cerato двигался по Брянской со стороны Парковой в направлении поселка Коммунар. Не справившись с управлением, он врезался в электроопору.