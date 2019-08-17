Под Выгоничами 22-летний автомобилист устроил страшное ДТП

Авария с участием иномарки Opel Astra, авто DAF и большегрузом «КАМАЗ-5350» произошла в Выгоничском районе на 29-м километре трассы «Брянск-Новозыбков - граница с республикой Беларусь».

Сотрудники ГИБДД области утверждают, 22-летний автомобилист на авто Opel Astra двигался из Новозыбкова в Брянск. Перестраиваясь в другой ряд, он наткнулся на бордюр, затем врезался в DAF с полуприцепом под управлением 39-летней женщины.

После Opel Astra выскочил на встречку и столкнулся с дорожным ограждением, там врезался в «КАМАЗ-5350» с 41-летним водителем.

В аварии пострадали 22-летний автомобилист из иномарки Opel Astra, а также его 34-летняя пассажирка. Оба они в больнице. У молодого человека покалечена голова и сотрясение мозга, аналогичные травмы у дамы, кроме этого, у нее переломы свода черепа, ноги и грудины.