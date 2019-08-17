В Советском районе опрокинулась «Газель», есть пострадавший

Вечером 14 августа с сохранением ночью 15 августа, на территории Смоленской области прошли грозы с усилением ветра, порывами до 12-17 м/с, местами сильный дождь, что спровоцировало перебои электроснабжения потребителей в некоторых районах области.

В Витебской области 14-16 августа прошла совместная противоаварийная тренировка компании «Россети» и государственного производственного объединения «Белэнерго». Российскую сторону представляли специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», белорусскую - сотрудники «Витебскэнергo» и «Мoгилевэнерго».

17 августа в областном центре на улице Нахимова произошло ДТП с иномарками Renaut и Ford, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

В областном центре появилось опасное место, оно находится на пешеходном мосту через «Чертов ров», об этом сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Смоленская полиция завела на ранее судимого 27-летнего местного жителя уголовное дело, его подозревают в краже.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при участии Банка России и НСПК, провел деловой завтрак для банков-партнеров, на котором представил комплексное решение по подключению банков к Системе быстрых платежей (СБП). Участниками мероприятия стали представители более 20 банков, которым УРАЛСИБ оказывает процессинговые и расчетные услуги.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

На место выезжали медики «скорой», автоинспекторы, огнеборцы. Сотрудники спасательного подразделения смывали топливо с проезжей части.

В пресс-службе МЧС региона объяснили, в аварии пострадал один человек. Само происшествие случилось в 17:20 на улице Фрунзе. Причину пока не установили.

18 августа в Советском районе областного центра произошло ДТП с участием грузовой «Газели».

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.

Движение автотранспорта через переезд станции Клинцы в Брянской области будет закрыто с 22 по 24 августа С 22 по 24 августа на станции Клинцы для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 174 км. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов.

Сотрудники Брянскэнерго приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» в Клинцовском районе Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

