В Фокинке полыхала легковушка

19 августа на улице Жуковского Фокинского района случился пожар, на тушение выезжали спасатели третьей части на двух автоцистернах.

В 10:18 информацию о возгорании получили огнеборцы. Через пять минут они прибыли. К тому времени пламя охватило легковой автомобиль.

В гашении использовали ручной ствол.

Через минуту огонь локализовали, еще через одну - ликвидировали.

Причину выяснят специалисты.