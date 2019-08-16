В Советском районе в высотке произошел пожар

19 августа на улице 3 Июля Советского района Брянска случилось возгорание в многоэтажном доме, на место выезжали сотрудники МЧС первой части на двух автоцистернах.

Информация поступила в 16:33. Через четыре минуты огнеборцы прибыли по адресу. Как выяснилось, горел балкон квартиры на площади трех квадратных метров. В тушении использовали два ручных ствола.

Через 8 минут пламя локализовали, еще через одну ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят эксперты.