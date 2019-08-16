Под Унечей сорвиголова на иномарке Ford едва не стал причиной трагедии

19 августа в Унече на улице Пушкина случилась авария с автомобилем Ford Mondeo и мопедом, в итоге покалечился водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в шесть вечера. Работники Госавтоинспекции утверждают, что 30-летний парень на иномарке ехал со стороны Комсомольской на Калинина. Решив совершить обгон, он врезался в 67-летнего мопедиста.

От удара пожилой мужчина получил множество ушибов головы, носа, лица, а также ноги, сейчас он в больнице.

Напомним, недалеко от Почепа едва не погибла 65-летняя велосипедистка.