Хмельной житель Фокино угрожал оскорбителю оружием

62-летнему брянцу из Фокино Дятьковского района может «светить» большой срок – его обвиняют в угрозе убийством, а также незаконном хранении оружия.

Хмельной мужчина выяснял отношения со своим знакомым. Дело дошло до того, что он начал угрожать оппоненту пистолетом. Молва об этом дошла до правоохранителей. Они устроили у злоумышленника обыск, во время которого обнаружили порох, пули и переделанный для стрельбы самодельными патронами сигнальный пистолет.

Владелец дома заверил, что создал оружие еще много лет назад в личных целях.

Полиция продолжает расследование.