На Флотской в Брянске 44-летнему скутеристу переломали ребра
Авария с участием иномарки Honda CRV и скутера произошла 21 августа на улице Флотской около дома 91а, в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта.
Скутерист получил множество травм: переломы ребер, ушибы легких, груди, головы. Сейчас он в больнице.
Как объяснили в пресс-службе ГИБДД, 44-летний мужчина на скутере, дабы уйти от столкновения с легковым авто, опрокинулся и врезался в иномарку Honda CRV, поворачивавшую налево.
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