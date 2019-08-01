На остановке в Брянске разгорелся конфликт с участием маршрутчика
Серьезный скандал разразился на остановке областного центра из-за водителя маршрутки №177, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Инцидент случился около гипермаркета «Линия». Как сообщили очевидцы, шофер перегородил своим транспортом дорогу автобусам.
«Маршрутчик не давал проехать больше 5 минут, пока водитель и пассажиры автобуса не прогнали его», - поделился свидетель конфликта.
Возмущенные ситуацией пользователи утверждают, такого работника надо уволить.
Напомним, водитель маршрутки пожаловался на пассажиров.
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