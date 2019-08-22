Под Навлей иномарка устроила «дорожный бильярд», четверо пострадавших
23 августа недалеко от Навли Брянской области случилась авария с участием иномарки и еще нескольких автомобилей, об этом сообщили в одной из соцсетей.
Инцидент произошел около половины третьего дня на горке недалеко от навлинского моста.
«Горка на Киевке, как от навлинского моста на заправку», - поделился Андрей Комогоров.
На опубликованных фото видно, что одна поврежденная легковушка стоит на обочине, другая в опрокинутом виде лежит на дороге.
Очевидцы говорят, что один из автомобилистов мчался на всех парах через сплошную и устроил «дорожный бильярд».
Позже появилась информация из официальных источников. Как оказалось, дорогу не поделили Daewoo Matiz, за рулем которого находился 34-летний мужчина, а также Volkswagen Tiguan под управлением 63-летнего водителя.
В происшествии пострадали четыре человека: водитель Daewoo и его 34-летняя пассажирка, а также годовалая и семилетняя девочки. Все находятся в больнице.
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