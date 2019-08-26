На Бурова в Брянске мотоциклисту разбило голову

24-летний водитель мотоцикла Yamaha получил травмы во время ДТП с иномаркой Nissan Qashqai 27 августа на улице Бурова в Брянске.

Работники ГИБДД информацию о поступившем пациенте в травмпункт Советского района получили в 13:20. Выяснилось, парень покалечил голову, левую ногу и поясницу. Сейчас он на амбулаторном лечении.

Сама авария произошла около восьми утра. Как оказалось, молодой человек на мотоцикле Yamaha двигался от улицы Речной к Ульянова. Решив перестроиться в другой ряд, он столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 47-летнего водителя.