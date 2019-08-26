В брянском магазине продают сахар со зловонными комками

Брянские магазины не перестают удивлять покупателей своими продуктами с «сюрпризами», а горожане, в свою очередь, неустанно публикуют фотографии чудо-еды в соцсетях; в этот раз жительница областного центра поделилась снимком неудачной покупки сахара.

Дама объяснила, купила небольшую пачку продукта, открыла и едва не потеряла сознание от количества неприятно пахнущих черных комков. Это все крысиный помет, заверила женщина, влажный, с налипшим сахаром.

Пользователи сети посоветовали автору обратиться к производителю или в профильную службу, которая занимается данными вопросами.

Напомним, брянцу продали сомнительный хот-дог.