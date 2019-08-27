В Советском районе полыхала частная дача

28 августа в садовом обществе «Дружба-2» Советского района случился пожар, на место выезжали сотрудники МЧС первой и восьмой частей на двух автоцистернах.

Возгорание произошло в 16:47. Через 10 минут огнеборцы прибыли по адресу. Как выяснилось, пламя охватило частную дачу размером 3х5 метров.

В тушении использовали два ручных ствола.

В 17:06 пожар локализовали, в 17:12 ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят специалисты.