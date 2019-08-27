Под Климово 18-летней девушке разбили голову
ДТП с автомобилем Audi 100 28 августа произошло в селе Могилевцы Климовского района, пострадала 18-летняя девушка.
У потерпевшей покалечена голова и ссадины спины. Ее отвезли в больницу.
Сама авария случилась в семь вечера на улице Мира. Работники ГИБДД говорят, 30-летний водитель Audi 100 ехал со Школьной в направлении поселка Климово и сбил 18-летнюю девушку, которая шла по правому краю проезжей части по ходу движения машины.
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