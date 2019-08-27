В Фокинке водитель «Лады» сыграл в дорожный «бильярд»

Авария с двумя «Ладами» и Renault SR 28 августа произошла в Фокинском районе Брянска, в итоге пострадал один из водителей.

64-летний автомобилист ушиб грудную клетку. Об этом медики скорой помощи сообщили правоохранителям в 21:55.

Само ДТП случилось в 20:40 на Комарова. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, 33-летний водитель первой «Лады» выскочил на встречку и столкнулся лоб в лоб с другим отечественным автомобилем под управлением 64-летнего мужчины. От удара машина отлетела на иномарку Renault SR с 33-летним водителем.