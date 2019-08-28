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В Клинцах горела легковушка

Опубликовано Сегодня, 08:59

30 августа на улице Гагарина в Клинцах случился пожар в легковом автомобиле, на место выезжали спасатели десятой части на двух автоцистернах.

Информация поступила в 04:31. Через пять минут огнеборцы прибыли по адресу. Как выяснилось, горела легковая машина по всей площади. В тушении использовали два ручных ствола.

Огонь локализовали за одну минуту, еще за четыре ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, в Володарском районе горел легковой автомобиль.

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