В Брянске лихач на авто покалечил 17-летнюю девушку

27 августа в объектив камеры жительницы Смоленска попал очередной «автохам», нарушивший правила дорожного движения, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Житель Смоленска пожаловался в соцсеть на состояние дороги, идущей от Витебского шоссе до поселка 430-й километр.

Появятся ли возле «Соловьиной рощи» велопарковки? Станет ли парк 1100-летия Смоленска комфортнее? Какие новые возможности для спорта и здорового образа жизни будут у смолян?

Посещая Вяземский район, губернатор Алексей Островский побывал на заводе, реализующем на Смоленщине инвестпроект по производству безалкогольных напитков.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

Сама авария случилась на Союзной в 20:25. Как говорят сотрудники ГИБДД, 17-летняя пассажирка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, внезапно ее сбила Toyota RAV4, за рулем которой был 18-летний водитель.

Пострадавшая в больнице. У нее разбита голова, переломан палец на левой руке.

ДТП с участием Toyota RAV4 произошло в Брянске на улице Союзной 29 августа, ранена 17-летняя девушка.

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