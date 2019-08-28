В парке 1000-летия Брянска произошла неприятность

Еще один аттракцион вышел из строя в парке 1000-летия Брянска, речь идет о «Ветерке».

В карусели сломался подшипник. Как сообщил один из местных СМИ, в ближайшее время деталь будет сделана, а затем установлена. По этой причине определенное время «Ветерок» не будет работать.

К выходным все обещают починить. Перед запуском карусель проверит специальная комиссия.

Напомним, с аттракционом «Торнадо» все в порядке.