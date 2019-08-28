Район мясокомбината в Брянске заволокло густым дымом
29 августа жители Фокинского района ощутили неприятный запах и смрад, об этом сообщили в одной из соцсетей.
Больше всего досталось едкого запаха тем, кто живет в районе мясокомбината. Люди стали жаловаться на то, что невозможно спать и дышать.
По словам одной горожанки, не помогают в борьбе с дымом даже закрытые окна.
Позже появилась информация, что причина смрада – лесной пожар, который, по утверждению сотрудников МЧС, случился в шести километрах от Брянска.
Пламя потушили вечером 29 августа.
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