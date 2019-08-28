В Трубчевском районе в ДТП едва не погибла 20-летняя девушка

Житель Смоленска пожаловался в соцсеть на состояние дороги, идущей от Витебского шоссе до поселка 430-й километр.

Появятся ли возле «Соловьиной рощи» велопарковки? Станет ли парк 1100-летия Смоленска комфортнее? Какие новые возможности для спорта и здорового образа жизни будут у смолян?

Посещая Вяземский район, губернатор Алексей Островский побывал на заводе, реализующем на Смоленщине инвестпроект по производству безалкогольных напитков.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:

30 августа под Смоленском на Рославльском шоссе случилась авария с «Газелью», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

30 августа недалеко от деревни Шокино Смоленской области произошло ДТП с «Ладой», информация об этом появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Само происшествие произошло в 14:20. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, 25-летний автомобилист на «Жигулях» ехал по трассе «Брянск-Новозыбков-Трубчевск». Не учтя дистанцию до двигавшегося впереди транспорта, он по касательной столкнулся с «Ладой» управлением 19-летнего водителя, который двигался из Трубчевска в Брянск, после чего слетел в левый кювет.

У пострадавшей черепно-мозговая травма, ее отвезли в больницу.

20-летняя пассажирка «Лады» 29 августа получила серьезные травмы во время аварии с машиной «Жигули» на улице Трубчевской деревни Яковск.

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