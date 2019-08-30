В поселке Займище 55-летний водитель Audi 80 поранил себе живот

55-летний автомобилист иномарки Audi 80 30 августа получил серьезные травмы во время ДТП с участием «Лады» на улице Клинцовской в поселке Займище.

Инцидент случился в пять вечера. Сотрудники ГИБДД говорят, 55-летний водитель Audi 80 двигался со стороны Бессарабова в направлении Комсомольской. Не справившись с управлением, слетел в левую обочину, где врезался сперва в электроопору, а потом стоящую «Ладу».

В итоге у пострадавшего покалечен живот, сотрясение мозга и множество ссадин, сейчас он в больнице.