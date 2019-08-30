Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске около гипермаркета угнали отечественную машину

Опубликовано Сегодня, 17:11

В Бежицком районе возле гипермаркета «Линия» неизвестные похитили отечественный автомобиль, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Речь идет о машине черного цвета «ВАЗ 2115» под номером к927ео32 рус.

Угон был совершен 27 августа около половины четвертого вечера.

Автор информации обратился ко всем возможным свидетелям и просил о помощи в поиске.

«Всех, кто что-то знает об авто, звонить по тел.: 89158070473 Сергей», - сообщил горожанин.

Фото
 1150
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Недалеко от поселка Любохна автомобилист совершил «полет»
  • В Брянске машина «скорой» попала в «ловушку»
  • В Бежице иномарка протаранила автомагазин
  • Двор в Володарском районе атаковали грызуны
  • Стрельба на Почтовой в Брянске: попали в легковую машину
    •
    Новости регионов
    В районе Шокино лихач «припарковался» у отбойника
    16:33:06 30-08-2019
    30 августа недалеко от деревни Шокино Смоленской области произошло ДТП с «Ладой», информация об этом появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.
    На Рославльском шоссе образовалась «арбузная дорожка»
    16:23:50 30-08-2019
    30 августа под Смоленском на Рославльском шоссе случилась авария с «Газелью», об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Соблюдение правил электробезопасности поможет сохранить ваше здоровье
    14:57:14 28-08-2019
    Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям Смоленской области о правилах поведения вблизи элетросетевых объектов, которые смогут сохранить ваши здоровье и жизнь:
    «Сочный» бизнес
    12:00:14 28-08-2019
    Посещая Вяземский район, губернатор Алексей Островский побывал на заводе, реализующем на Смоленщине инвестпроект по производству безалкогольных напитков.
    Для удобства горожан
    11:59:03 28-08-2019
    Появятся ли возле «Соловьиной рощи» велопарковки? Станет ли парк 1100-летия Смоленска комфортнее? Какие новые возможности для спорта и здорового образа жизни будут у смолян?
    Смоленского автомобилиста напугала дорога от Витебского шоссе
    11:38:05 28-08-2019
    Житель Смоленска пожаловался в соцсеть на состояние дороги, идущей от Витебского шоссе до поселка 430-й километр.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:11
    В Брянске около гипермаркета угнали отечественную машину
    Сегодня, 17:03
    Групповое изнасилование в Бежице, подозреваемых задержали
    Вчера, 14:19
    В поселке Займище 55-летний водитель Audi 80 поранил себе живот
    Вчера, 14:13
    В Бежице около подъезда высотки «ожидают министра»
    30-08-2019, 17:12
    В Трубчевском районе в ДТП едва не погибла 20-летняя девушка
    30-08-2019, 16:07
    Брянец под куражом жестоко расправился со знакомым
    30-08-2019, 15:07
    В Брянске из-за аварии образовался затор у ТРЦ «Аэропарк»
    30-08-2019, 14:52
    В Брянске обрушилась школа
    30-08-2019, 14:18
    В Стародубе директор фирмы оставил сотрудников без средств к существованию
    30-08-2019, 13:19
    На Володарке в объектив попала трапеза «хвостатых» созданий
    30-08-2019, 12:58
    Брянские православные сегодня преодолеют 8 километров
    30-08-2019, 12:05
    В Брянске на железной дороге случилась трагедия
    30-08-2019, 11:45
    Район мясокомбината в Брянске заволокло густым дымом
    30-08-2019, 11:32
    Брянский торговец наказан за сомнительные кроссовки
    30-08-2019, 10:55
    В парке 1000-летия Брянска произошла неприятность
    30-08-2019, 10:30
    В Брянске лихач на авто покалечил 17-летнюю девушку
    30-08-2019, 10:18
    На реконструкцию аэропорта «Брянск» необходимо порядка 3 млрд рублей
    30-08-2019, 09:57
    Жительница Брянска пожаловалась на беспорядки в поликлинике №4
    30-08-2019, 09:27
    В Брянске создадут пристройку к онкологическому диспансеру
    30-08-2019, 08:59
    В Клинцах горела легковушка
    30-08-2019, 08:00
    Под Карачевом фирма незаконно рыла песок
    30-08-2019, 07:00
    Брянского студента наказали условно за подозрительные фото в соцсети
    30-08-2019, 06:00
    В брянском магазине продают хлеб с «белком»
    29-08-2019, 17:01
    В Фокинке водитель «Лады» сыграл в дорожный «бильярд»
    29-08-2019, 16:39
    Двум годовалым брянцам ищут родителей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:23
    «Золотую сотню» энергетиков назвали в Челябинске
    30-08-2019, 15:00
    Сотрудники Восточного СП производят установку уличного освещения в центре Навли
    29-08-2019, 13:17
    Севские сыры на Свенской ярмарке
    29-08-2019, 09:00
    В «Мираторге» всегда ждут целеустремленных и увлеченных работой людей
    28-08-2019, 15:00
    C 21 сентября по 13 октября 2019 года – абсолютная премьера: ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЦИРК ФИЛАТОВЫХ!
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    Жительница Брянска пожаловалась на беспорядки в поликлинике №4
    Новости Общество
    В центре Жуковки появился необычный арт-объект
    Новости Общество
    В поликлинике Фокинского района случился «кровавый» скандал
    Новости Общество
    В брянских лесах выдался большой урожай грибов
    Общество Происшествия
    В Брянске обрушилась школа
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Подключаем газ от соседа правильно

    Подключаем газ от соседа правильноВ связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поддержал Свенскую ярмарку в Брянске

    «Ростелеком» поддержал Свенскую ярмарку в Брянске«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.
    РЖД новости
    Экспозиция Брянского региона МЖД будет представлена на Свенской ярмарке 24 августа

    Экспозиция Брянского региона МЖД будет представлена на Свенской ярмарке 24 августаЖелезнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы. 
    МРСК новости
    Брянскэнерго ведет успешную борьбу с энерговоровством

    В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по выявлению и предупреждению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 7 месяцев 2019 года. Одной из наиболее действенных мер в этом направлении являются рейды, в ходе которых энергетики выполняют осмотр линий электропередачи на предмет незаконных подключений и проверку приборов учета электроэнергии. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.