В Брянске около гипермаркета угнали отечественную машину

В Бежицком районе возле гипермаркета «Линия» неизвестные похитили отечественный автомобиль, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Речь идет о машине черного цвета «ВАЗ 2115» под номером к927ео32 рус.

Угон был совершен 27 августа около половины четвертого вечера.

Автор информации обратился ко всем возможным свидетелям и просил о помощи в поиске.

«Всех, кто что-то знает об авто, звонить по тел.: 89158070473 Сергей», - сообщил горожанин.