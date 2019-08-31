В Фокинке такси Uber угодило в ДТП

Актуальные темы

Новости партнёров

В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.

«Ростелеком» поддержал проведение Свенской ярмарки, одного из самых ярких событий лета в Брянской области.

Железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности. Со 2 сентября по 2 октября на Московской железной дороге пройдет акция «Детская безопасность на железной дороге».

Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам и студентам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

Сегодня в центральном парке Брянска на городском мероприятии «День знаний», посвященном безопасности детей, работала специальная экспозиция железнодорожников. Работники столичной магистрали напомнили детям и взрослым правилам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и раздали буклеты. Ребята стали участниками викторины, где продемонстрировали знания в вопросах безопасности.

В течение месяца в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге» сотрудники Брянского региона МЖД посетят учебные заведения, проведут открытые уроки безопасности для школьников и беседы с родителями. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным рядом с железной дорогой.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут организованы рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

Брянские железнодорожники призывают педагогов и родителей подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.