В селе Лопотня полыхал жилой дом

2 сентября на улице Песчаной в селе Лопотня Клинцовского района случился пожар, на место выезжали спасатели 10-й части и местного подразделения на двух автоцистернах.

Возгорание случилось в 17:27. Через 13 минут по адресу прибыли огнеборцы. Выяснилось, горела кровля частного жилого дома размером 5х5 метров по всей площади.

В тушении использовали два ручных ствола.

В 17:45 пламя локализовали, через семь минут ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят эксперты.