На улице Дуки в Брянске 67-летней пенсионерке разбили голову
67-летняя пенсионерка получила травмы, угодив под колеса автомобиля Nissan X-Trail 2 сентября на улице Дуки областного центра.
Сотрудники ГИБДД информацию о том, что в травмпункт Советского района поступила пожилая женщина, получили в 16:30. Как оказалось, у дамы разбита голова и левое колено. Сейчас она на домашнем лечении.
Сам инцидент произошел в 10:55. 37-летняя автоледи на иномарке Nissan X-Trail двигалась по дворовой территории и сбила 67-летнюю женщину-пешехода.
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