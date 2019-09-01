В Новозыбкове танк упал на иномарку

Инцидент с участием легковушки и танка произошел в Новозыбкове 2 сентября, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

На опубликованном фото запечатлена военная техника, рухнувшая во время транспортировки прямо на иномарку. Танк изрядно повредил легковушку.

«Вот это вояки! 99-ю на крышу положить на ровном месте уже не интересно. Интересно танк! Да уронить его на крышу легковушки», - поделились в паблике Новозыбков AutoClub очевидцы.

Один из свидетелей решил поправить слова автора: «Ну не танк, а БМП. И не на крышу, а на крышку багажника. И не уронил, а съехал».