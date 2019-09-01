На Авиационной в Брянске полыхал легковой автомобиль

4 сентября в Советском районе на улице Авиационной случился пожар в легковой машине, на место выезжали спасатели первой части на двух автоцистернах.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Через 15 минут по адресу прибыли сотрудники МЧС, выяснилось, горела легковушка. Погасить огонь удалось только через 25 минут.

В происшествии обошлось без пострадавших.

Причину выяснят специалисты.