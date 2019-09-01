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На улице Дуки в Брянске 28-летняя автомобилистка разбила голову

Опубликовано Сегодня, 09:49

3 сентября в областном центре на улице Дуки случилась авария с «Ладой» и авто Toyota Camry, пострадала 28-летняя девушка.

У потерпевшей сотрясение головного мозга, сейчас она на амбулаторном лечении.

Само ДТП произошло около часа дня. Сотрудники ГИБДД говорят, 28-летняя автоледи, управляя «Ладой», ехала со стороны улицы Малыгина на Бежицкую и врезалась в иномарку Toyota Camry под управлением 33-летнего водителя.

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