Лихач на «Камазе» поменял планы брянца на мотоблоке

3 сентября в областном центре на улице Литейной случилось страшное ДТП с «Камазом» и мотоблоком, информация об этом появилась в одном из местных пабликов.

Инцидент произошел в Бежице. Водитель грузовой машины несся на приличной скорости и сбил мужчину на мотоблоке, едва не раздавив.

Потерпевший, видимо, заметили подписчики, родился в рубашке, поскольку отделался легким испугом. После наезда брянец посидел пару секунд на дороге, взял шлем, затем поднял свой транспорт и ушел с проезжей части на обочину.

Официальных сведений не поступало.