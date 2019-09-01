На Бурова в Брянске образовался затор

4 сентября в областном центре на улице Бурова создалась пробка из-за аварии с иномаркой, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент случился около моста, недалеко автоцентра «Renaut».

«Движение затруднено в сторону Бежицы», - написал один из очевидцев и порекомендовал водителям искать пути объезда.