Под Суземкой 36-летний водитель фуры покалечил ногу

4 сентября в Суземском районе случилась авария с большегрузом «МАЗ-544069» и иномаркой Mercedes-Benz, пострадал 36-летний водитель первого автомобиля.

Инцидент произошел около пяти вечера на втором километре трассы «Суземка-Украина». Сотрудники ГИБДД говорят, 52-летний автомобилист на иномарке Mercedes-Benz ехал из Севска в направлении Суземки. На затяжном повороте прицеп транспорта занесло на полосу, которая предназначена для встречки. В итоге автомобиль столкнулся с «МАЗом-544069» с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя.

У пострадавшего автомобилиста из фуры перелом голени. Сейчас он на амбулаторном лечении.

Напомним, под поселком Бордовичи контузило водителя

«Москвича».