Под Суземкой 36-летний водитель фуры покалечил ногу
4 сентября в Суземском районе случилась авария с большегрузом «МАЗ-544069» и иномаркой Mercedes-Benz, пострадал 36-летний водитель первого автомобиля.
Инцидент произошел около пяти вечера на втором километре трассы «Суземка-Украина». Сотрудники ГИБДД говорят, 52-летний автомобилист на иномарке Mercedes-Benz ехал из Севска в направлении Суземки. На затяжном повороте прицеп транспорта занесло на полосу, которая предназначена для встречки. В итоге автомобиль столкнулся с «МАЗом-544069» с полуприцепом под управлением 36-летнего водителя.
У пострадавшего автомобилиста из фуры перелом голени. Сейчас он на амбулаторном лечении.
Напомним, под поселком Бордовичи контузило водителя
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
В Москве завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Как официальный партнёр «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия. Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения Фестиваля.
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в общегородском Дне знаний, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.