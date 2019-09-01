На проспекте Станке Димитрова брянский лихач совершил опасный трюк
5 августа в областном центре на проспекте Станке Димитрова случилась авария с автомобилем «Лада», об этом сообщили очевидцы.
Инцидент произошел около часа дня. Фото опубликовал Евгений Герасин, на снимке видно, что отечественная машина сбила забор.
Свидетели говорят, водитель летел на большой скорости и, снеся ограждение, заехал на тротуар.
К счастью, в тот момент на пешеходной дорожке никого не было, поэтому никто не пострадал.
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В Москве завершился XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Как официальный партнёр «Ростелеком» обеспечил бесплатный беспроводной доступ в интернет для гостей и организаторов мероприятия. Специалисты цифрового провайдера установили на Красной площади 30 точек доступа, что позволило покрыть бесшовной сетью Wi-Fi всю территорию проведения Фестиваля.
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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