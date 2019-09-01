На проспекте Станке Димитрова брянский лихач совершил опасный трюк

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Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

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